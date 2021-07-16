Sağlık Bakanı Koca: Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 18:44
Sağlık Bakanı Koca: Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kaç milyon doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı. 

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Toplam doz sayımız 62 Milyonun üstüne çıktı."

?Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 18.46 itibarıyla Covid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.


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