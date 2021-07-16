?Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 18.46 itibarıyla Covid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca: Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kaç milyon doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Toplam doz sayımız 62 Milyonun üstüne çıktı."
Toplam doz sayımız 62 Milyonun üstüne çıktı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2021
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