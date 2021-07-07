Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı sertifikası' açıklaması

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:48
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı sertifikası' açıklaması
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Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.  

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

    • Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranıyla toplumsal bağışıklığı elde etmek. Tüm insan kaynağımız ve enerjimizi buna yönlendirdik. Başarılı bir aşı programı, salgından kurtulmuş Türkiye demektir. 
    • Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazlı günlük olarak paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimizse geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır. 

AŞI SERTİFİKASI

    • Anlaşma sağlanan ülkelerde aşı sertifikası tanınacak.
    • Yeni varyantların sizleri umutsuzluğa sürüklemesine izin vermeyin. 
    • 50 yaş üstü kişiler 3. doz aşı olabilir. 

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