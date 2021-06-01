Sağlık Bakanı Koca'dan 'Sinovac' açıklaması

01 Haziran 2021 Salı, 19:35

Türkiye'de de uygulanan Sinovac aşısına Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil kullanım onayı verilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Koca paylaşımında, "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin" dedi.

Çin'de geliştirilen Sinovac aşısına, DSÖ acil kullanım onayı verdi. Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk aşı olan Sinovac aşısının onay almasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da açıklamada bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.



