Sağlık Bakanı Koca'ya sosyal medyadan tepki yağdı: Bakan Koca özür dile!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'da "Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" demesi sağlık emekçilerinin tepkisine neden oldu. 'Bakan Koca Özür Dile' etiketi kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından yaptığı “Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım” açıklaması üzerine tepki yağdı.
Koca’nın “hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım” ifadesinde sadece hekimlere teşekkür ediyorsunuz sağlık çalışanları içerisinde hemşire hasta bakıcı gibi bir çok çalışan var gibi tepkiler geldi. Hekim dışı sağlık çalışanları bu duruma tepki gösterdi.
Kısa sürede Twitter gündemine giren #BakanKocaÖzürDile etiketi ile yapılan bazı paylaşımalar şöyle:
Video Haberler
- İmamoğlu paylaştı: İstanbul Sözleşmesi yaşatır
- Kargocudan skandal hareket! Büyük tepki topladı
- Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
- CHP'li Adem: Patates 50 kuruş, maliyeti 80 kuruş
- Babacan'dan ekonomideki gidişata dair çarpıcı açıklama
- Şaşkına çeviren olay! Penisinden çıktı, tam 29 adet
- Bursa İstanbul karayolunda korku dolu anlar
- Beşiktaş’ta korkunç an! Köpeğe çarpıp kaçtı
- İnce'nin konuşulduğu programa damga vurdu!
- Davutoğlu'ndan 'sağcılık' itirafı