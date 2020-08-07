Yandaş sendika, Bakan Koca'ya 'ayağını denk al' dedi

07 Ağustos 2020 Cuma, 13:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Türk hekimleri ve Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini" belirten bir paylaşımda bulunmuştu.

AKP'ye yakın Memur-Sen'e bağlık Sağlık-Sen'den ise Bakan Koca'ya ağır bir tepki geldi.

Sağlık Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Şenol Şahin, Koca'yı "sadece hekimlere yönelik" mesaj vermiş olması nedeniyle kınadığını belirtirken "Herkes ayağını denk alsın" ifadesini kullandı.

Şahin'in paylaşımındaki ifadeleri şöyle:

"Sayın Bakanın Covid sürecinde sadece hekimlere yönelik mesajlarını kınıyoruz. Sağlık Sistemi bir bütündür. Bu bütünü kimse bölemez. Bizi birbirimize kırdıramayacaksınız. Doktorda bizim Hemşirede bizim Sağlık Memuruda bizim Laboratuvar Teknisyenide bizim Röntgen Teknisyenide bizim Ebe de bizim Anestezi Teknisyenide bizim Temizlik Personelide bizim velhasıl hepsi bizim. Biz ki Büyük Türk Milletine hizmet eden SAĞLIK ÇALIŞANLARIYIZ. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dağda Asker neyse ovada da biz OYUZ.... Herkes ayağını denk alsın...."

Şahin'in sözleri, Sağlık Sen Ankara 1 Nolu Şube'nin Facebook sayfasında da paylaşıldı.





SAĞLIK BAKANI NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından birinin, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdığını" belirterek, "Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara "Türkün Türk'e karşı Türk propagandası" dedi. Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor" ifadelerini kullanmıştı.



