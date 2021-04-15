Sağlık Bakanlığı, 15 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!
Sağlık Bakanlığı, 15 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, 15 Nisan itibarıyla Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 100 bine dayandı.
Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 80 oldu, 54 bin 894 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.
Türkiye’de şu ana kadar yapılan test sayısı 42 milyon 828 bin 122’ye, toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957’ye, toplam can kaybı da 35 bin 31’e çıktı.
Türkiye'nin 15 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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