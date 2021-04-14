Sağlık Bakanlığı, 14 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!
Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Covid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Covid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.
Türkiye'nin 14 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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