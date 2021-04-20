Vaka görülmeyen tek ilçeydi: Nurhak Belediyesi, karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ın Nurhak Belediyesi, koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Nurhak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün akşam Kaymakam Yasin Akgül başkanlığında olağanüstü toplandı. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda Nurhak Belediye Başkanlığı binasının, 29 Nisan'a kadar 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.
Kararla ilgili sosmal medya hesabından açıklama yapan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, belediye personelinden bazılarının Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle binanın karantinaya alındığını belirterek "Mesai arkadaşlarımızdan bazılarının COVİD-19 testlerinin pozitif çıkmasından dolayı önlem amaçlı, belediye hizmet binamız, hizmetleri sadece zorunlu işlemlerle gerçekleştirecek, 10 gün sadece online hizmetlerde bulunacaktır. Zorunlu saha çalışmalarımız devam edecektir. Hepimizin sağlığı için lütfen evde kalalım. Maske, mesafe, hijyen kuralına uyalım" dedi.
VAKASIZ TEK İLÇEYDİ
Nurhak, kentte bir dönem koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçe olarak anılıyordu. Koronavirüsün yayılmaya ilk başladığı dönemde Kahramanmaraş'ta vaka sayıları artarken, Nurhak'ta vaka görülmemişti.
Video Haberler
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Dava öncesi yasak!
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- 32 dev şirkete soruşturma
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- Kafa karıştıran terörist listesi
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi