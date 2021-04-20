Vaka görülmeyen tek ilçeydi: Nurhak Belediyesi, karantinaya alındı

20 Nisan 2021 Salı, 16:33

Nurhak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün akşam Kaymakam Yasin Akgül başkanlığında olağanüstü toplandı. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda Nurhak Belediye Başkanlığı binasının, 29 Nisan'a kadar 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

Kararla ilgili sosmal medya hesabından açıklama yapan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, belediye personelinden bazılarının Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle binanın karantinaya alındığını belirterek "Mesai arkadaşlarımızdan bazılarının COVİD-19 testlerinin pozitif çıkmasından dolayı önlem amaçlı, belediye hizmet binamız, hizmetleri sadece zorunlu işlemlerle gerçekleştirecek, 10 gün sadece online hizmetlerde bulunacaktır. Zorunlu saha çalışmalarımız devam edecektir. Hepimizin sağlığı için lütfen evde kalalım. Maske, mesafe, hijyen kuralına uyalım" dedi.

VAKASIZ TEK İLÇEYDİ

Nurhak, kentte bir dönem koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçe olarak anılıyordu. Koronavirüsün yayılmaya ilk başladığı dönemde Kahramanmaraş'ta vaka sayıları artarken, Nurhak'ta vaka görülmemişti.



