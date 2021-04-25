Eski Ticaret Bakanı Pekcan’ın dezenfektanlarının satışını yapan danışmanın şirketi salgın başladıktan sonra kurulmuş!

25 Nisan 2021 Pazar, 22:58

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait bir şirketin yine Ticaret Bakanlığı’na 9 milyon TL değerinde dezenfektan sattığı ortaya çıkmıştı.

Bakanın kendi bakanlığına dezenfektan sattığının ortaya çıkmasının ardından muhalefetten istifa çağrıları yapılmış, bunun üzerine günler sonra Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığı kabul edilmişti. Bakanlık açıklamasında, "piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

İSTİFA GETİREN 'TİCARET'

Açıkamanın ardından 4 gün sonra da kabinede revizyon ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınarak yerine Mehmet Muş getirilmişti.

OdaTV’den Can Özçelik’in bugünkü haberinde ise Pekcan’ın sahip olduğu Nanoksia firmasının ürettiği dezenfektanların bayiliğini, bakanın başdanışmanı Cihat Alagöz'ün şirketi ALZ Grup yaptığı ortaya çıktı. Habere göre, ALZ Grub’un internet sitesinde “Yetkili satış temsilciliğine sahip markalar” arasında Ruhsar Pekcan’ın eşinin sahip olduğu Nanoksia firması da yer alıyor.

PANDEMİ FIRSATÇILIĞI

ALZ Grub’un sitesinde ise görev tanımı “Fuar, Kongre, Danışmanlık, Gıda, Enerji, Kozmetik ve Sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren iştirak şirketleri ile Türkiye ve Hollanda merkezli ticari faaliyetlerinin yanı sıra yenilikçi markaların yetkili satış temsilciliklerini çatısı altında toplayan ALZ Grup, Cihat ALAGÖZ ve Mülkiye ALAGÖZ tarafından kurulmuştur” olarak geçiyor.

Ticaret Sicili’nde yer alan bilgilere göre ise, şirket pandemiden yaklaşık 5 ay sonra 25 Ağustos 2020’de kurulmuş. Şirketin kurucuları da eski Bakan Pekcan’ın danışmanı Cihat Alagöz ve eşi Mülkiye Alagöz. Pandemiyle birlikte en çok tüketilen ve talep gören ürünlerden biri haline gelen dezenfektanların, şirketin salgından 5 ay sonra kurulması da dikkaetlerden kaçmadı.