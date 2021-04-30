Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Test sayısındaki düşüş devam ediyor
Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 800 bin geçti. Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Covid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 534 oldu, 68 bin 183 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.
Türkiye'nin 30 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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