Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Selami Kılıç atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
28 Nisan 2021 Çarşamba, 05:45
Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Selami Kılıç atandı
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