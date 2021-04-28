Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Selami Kılıç atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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