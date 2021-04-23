Kadına yönelik şiddete karşı kurulan meclis araştırma komisyonu üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Kadına yönelik şiddetin sebeplerini tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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