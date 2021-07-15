Sağlık Bakanlığı, cinsiyetçi ve ırkçı paylaşımlarda bulunan Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü'nün sözleşmesini askıya aldı
Sağlık Bakanlığı, İstanbul Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'nun cinsiyetçi ve ırkçı paylaşımları nedeniyle sözleşmesinin askıya alındığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Meclis'teki soru önergesi üzerine Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Adil Yetiş Sarıhasanoğlu adına açılmış Twitter hesabından, 2013 ve 2014 yıllarına ait olduğu belirlenen paylaşımları incelemeye aldı.
Bakanlık, 'Her Türk asker doğar da her Kürt ne doğar', 'Olsa da bir Alevi kızı sevsek. Esmerinden taş gibi. Fantezimi hayata geçirecek yok mu bir kısrak' paylaşımlarında bulunduğunu tespit ettiği Sarıhasanoğlu'nun sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi.
Halk TV'nin aktardığı haberde, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Sarıhasanoğlu hakkında adli ve idari soruşturma açılıp açılmadığını, görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığını da sordu.
Koca, soru önergesine verdiği yanıtta konuyla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini ve Sarıhasanoğlu’nun sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi.
Bakan Koca, "Soru önergenizde yer alan hususlarla ilgili Bakanlığımız müfettişince yürütülen disiplin soruşturma süreci halen devam etmektedir. Ayrıca adı geçen kişinin sözleşmesi, soruşturma süresince askıya alınmıştır" dedi.
İSTANBUL TABİP ODASI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
İstanbul Tabip Odası Dr. Sarıhasanoğlu hakkında soruşturma başlattığını duyururken, İl Sağlık Müdürlüğü de 'iftira' olarak nitelendirdiği paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
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