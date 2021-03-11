Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 14 bin 46 kişiye vaka, 821 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 63 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 63 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 14 bin 46 kişiye vaka, 821 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 29 bin 290 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 9 bin 231 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 310
Tabloya göre, toplam test sayısı 34 milyon 694 bin 624, toplam ağır hasta sayısı bin 310, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93, bugünkü test sayısı 146 bin 46 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 11 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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