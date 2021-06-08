Sağlık Bakanlığı, Katarlı şirketten 55 milyon TL'ye ambulans uçak kiraladı
Sağlık Bakanlığı yine en büyük ortağı Katarlı olan Red Star Havacılık Şirketi’nden 55 milyon TL’ye ambulans uçak kiraladı. Bakanlık kasasından Katar ortaklı şirkete beş yılda ödenen para 210 milyon TL’yi geçti.
Sağlık Bakanlığı, yine en büyük hissesi Katar merkezli Gulf Helicopters Şirketi’ne ait olan Red Star Havacılık Şirketi’nden milyonlarca liraya ambulans uçak kiraladı. Sağlık Bakanlığı, bugüne dek Katar ortaklı şirkete 200 milyon TL’nin üzerinde para ödedi.
Birgün'ün haberine göre; Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, iki yıl süreyle iki hasta taşıyabilen bir adet ambulans uçak kiralamak için 12 Ocak tarihinde ihale düzenledi. İhaleye sadece Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi katıldı ve şirket ile Sağlık Bakanlığı arasında 55 milyon 80 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Şirketten kiralanan ambulans uçağın 30 Mart 2023 tarihine kadar kullanılacağı açıklandı.
5 YILDA YAPILAN ÖDEME 210 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı, 2017 yılından bu yana ambulans uçakları Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi’nden kiralıyor. Şirkete beş yılda Sağlık Bakanlığı kasasından yapılan ödeme ise 210 milyon TL’yi geçiyor. Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi’ne Sağlık Bakanlığı bütçesinden yapılan ödemeler şu şekilde:
-2017: 138 milyon 430 bin TL
-2019: 17 milyon 200 bin TL
-2021: 55 milyon 80 bin TL
SAĞLIKÇILAR ŞİRKETİN PERSONELİ
Şirketle Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeye göre, ambulans uçaklarda görev yapan sağlık çalışanları da aynı zamanda uçakların kiralandığı şirketin çalışanları. Sözleşmede, “Belirlenen çekirdek personel ile birlikte sözleşme hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nca kiralanması ve yüklenici tarafından işletimi hususlarını kapsar” maddesi de yer aldı. Ayrıca, ambulans uçakta biri doktor olmak üzere toplam üç sağlıkçının bulunması gerektiği belirtildi.
EN BÜYÜK HİSSEDAR KATARLI ORTAK
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Red Star Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yüzde 49’luk ve en büyük hissedarı Katar merkezli Gulf Helikopters Şirketi. Şirketin yüzde 46’lık hissesi Celal Emre Dursun’a ve yüzde 5’lik hissesi ise Fatih Yalçın’a ait. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise “Genel Havacılık Yönetmeliği” gereğince Türkiye’de faaliyet gösterecek şirketlerde Türkiye vatandaşı ortak bulunması gerekiyor. Yönetmelikte “Genel havacılık faaliyetleri yapmak üzere başvuruda bulunacak gerçek kişilerin Türk vatandaşı olması, tüzel kişilerin hisselerinin çoğunluğunun Türk vatandaşı olan bir ortakta bulunması zorunludur” şartı yer alıyor. BirGün’e konuşan sektör temsilcileri ise bu şarta çoğunlukla kâğıt üzerinde uyulduğunu ifade ediyor.
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