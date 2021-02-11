Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 7 bin 590 kişiye vaka, 660 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 94 kişi daha yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 19:50
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 590 kişiye vaka, 660 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 27 bin 187 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 811, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 453 bin 96 oldu.  

Türkiye'nin 11 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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