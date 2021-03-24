Sağlık Bakanlığı'ndan akılalmaz Covid-19 uygulaması: Gizlemek için resmi olmayan yollar denenmiş
CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı yetkililerin talimatıyla hasta olsun ya da olmasın birçok Covid-19 testi yaptıran yurttaşa veya temaslılara 'Favipiravir etken maddeli' ilaç verildiğini iddia etti. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesi yönelten Adıgüzel talimatın resmi yazışma yerine sözlü ya da Whatsapp mesajları ile verildiği yönünde bilgiler olduğunu da belirtti.
CHP'li Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık ekiplerinin Covid-19 testi yaptıran veya temaslı olduğu belirlenen yurttaşlara ilaç verildiğini öne sürdü.
Konuyla ilgili talimatların resmi olmayan yollardan verildiğini aktaran Adızgüzel, Sağlık Bakanı Koca'ya konuya ilişkin soru önergesi yöneltti.
CHP'li Mustafa Adıgüzel'in önergesi şu şekilde:
“Bazı illerdeki sağlık kurumlarından ve meslektaşlarımızdan gelen bilgilere göre; Covid-19 testi yapılan kişilere sonucun pozitif negatif olduğuna bakılmaksızın ve Covid-19 teşhisi koymak için ilave tetkik de yapılmaksızın (aslında Covid-19 teşhisi dahi olmaksızın) hatta sadece temaslı olmalarına dayanılarak Favipiravir etken maddeli ilacın rutin olarak başlanması için talimat verildiği ifade edilmektedir. Covid-19 protokolünde böyle bir uygulama olmadığı için Sağlık Kurumları tarafından bu durumun gerekçesi sorulduğunda, Bakanlıktan talimat geldiği söylenmiştir. Bu talimatın yazılı olarak istenmesi üzerine şu ana kadar yazılı bir belge gönderilmemiştir. Resmi bir yazışma olmadığı, Whatsapp mesajları ve sözlü talimatlar yoluyla yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Hatta Sağlık Bakanlığı’ndan bazı yetkililerin Favipiravir etken maddeli ilacın miktar olarak eksik kullandığı şeklinde uyarılar yaptığı bilgisi de vardır. Yapılan sözlü talimatlar içerisinde “hasta ilacı kullansın ya da kullanmasın ancak mutlaka verin” şeklinde ifadeler bulunduğu belirtilmektedir.
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