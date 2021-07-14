Şahan Gökbakar: TRT drone uçurup evimi ve iki çocuğumu ifşa etti
Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villasının önüne izinsiz iskele yaptırmasıyla ilgili çıkan haberlere sosyal medyadan tepki gösterdi.
Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te 10 milyon liraya dubleks villa satın aldığı hatta kendine özel bir iskele yaptırdığı ileri sürülmüştü.
Gökbakar, iskele yaptırdığı villasının önüne 'Özel mülktür, girilmez' tabelası koydurmuştu. Çevre Bakanlığı da iskelenin kaldırılması için tutanak hazırlayıp belediyeye göndermişti.
Son olarak dün villasının önüne izinsiz yerleştirdiği iskelenin, yapılan incelemenin ardından kaldırılmasına karar verildi.
Çıkan haberlerin ardından Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yaptığı açıklamada çıkan iddiaları yalanlayan Gökbakar, "Devlet televizyonu TRT olarak evimin üzerinde drone uçurdunuz ve ana haber bülteninde özel hayatımı ihlal ettiniz, eşim ve iki çocuğumla yaşadığım, evimin yerini iyi kötü herkese ifşa ettiniz" diyerek tepki gösterdi.
"HEPSİ KOCA BİR YALAN"
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Kaz Dağları yok olmasın dediğim dünden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor... Günlerdir hakkımda YALAN haberler yayınladınız. Beni ve ailemi taciz ettiniz. Magazinde başladınız, gazetelerde manşet ettiniz, ana haberlerle yalanlara devam ettiniz. Devlet televizyonu TRT olarak evimin üzerinde drone uçurdunuz ve ana haber bülteninde özel hayatımı ihlal ettiniz, eşim ve iki çocuğumla yaşadığım, evimin yerini iyi kötü herkese ifşa ettiniz. Hedef gösterdiniz. Hep sustum bekledim. Çünkü ne dublex villa var, ne kacak iskele, ne de yıkım kararı... Hepsi koca bir yalan... Burada tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben almadan önce de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgeleri de almış benden önceki sahibi.. Yani anlayacağınız belki de Türkiye sahillerindeki birçok yapıdan iskeleden uzantıdan daha masum ve yasal bir iskele..."
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