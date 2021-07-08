Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koydaki kaçak iskele iddiasına inceleme
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki bir koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası astığı iddialarıyla ilgili olarak inceleme başlattı.
Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı koydan 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.
Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.
Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında yer aldı.
Çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı. Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. Öte yandan Gökbakar'ın 20 gün önce motor yatına Marmaris'te özel bir marinada bakım yaptırdığı öğrenildi.
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