Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koydaki kaçak iskele iddiasına inceleme

08 Temmuz 2021 Perşembe, 18:11

Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı koydan 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında yer aldı.

Çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı. Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. Öte yandan Gökbakar'ın 20 gün önce motor yatına Marmaris'te özel bir marinada bakım yaptırdığı öğrenildi.