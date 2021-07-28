Şahan Gökbakar vaka artışına isyan etti: 'Gelin Delta varyantı rekoru kıralım'

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Covid-19'da yeniden artışa geçen vaka sayılarına tepki gösterdi. Gökbakar, "Çok güzel gidiyoruz. Aşı falan olmadan, aynı şekilde itiş tepiş, öpüş kokuş, maskesiz mesafesiz devam" notunu yazdı.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:11
Şahan Gökbakar vaka artışına isyan etti: 'Gelin Delta varyantı rekoru kıralım'
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Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) yeni vaka sayısının 19 bin 761'e yükselmesinin ardından, ünlü komedyen Şahan Gökbakar Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından daha önce de aşı olunması yönünde mesajlar paylaşan ünlü oyuncu, son paylaşımında ise vaka sayılarının artışına isyan etti.

'GELİN DELTA VARYANT REKORU KIRALIM'

Gökbakar paylaşımında "Günlük 20 bin vakayı yakaladık sonunda. Çok güzel gidiyoruz. Aşı falan olmadan, aynı şekilde itiş tepiş, öpüş kokuş, maskesiz mesafesiz devam. Haydi el ele verelim ve Delta varyant rekoru kıralım. 10 gün icinde 40 binlere yüruyelim. Var mısınız? Bence yapabiliriz" notunu düştü.


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