Beyazıt Öztürk'ten aşı çağrısı: Bilime ve aşıya güvenin

Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama kampanyası için Beyazıt Öztürk ve sanatçı Sevcan Orhan da kamera karşısına geçti. Öztürk, "Bilime ve aşıya güvenin" derken, Orhan ise "Herkes aşı olduğunda bizi çok daha güzel günler karşılayacak" sözlerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:16
Beyazıt Öztürk'ten aşı çağrısı: Bilime ve aşıya güvenin
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan ve Beyazıt Öztürk ve Sevcan Orhan'ın yurttaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Koca'nın paylaştığı videoda Beyazıt Öztürk, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" dedi.

Öte yandan Bakan Koca, Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın da videosunu yayımladı.

Orhan, "Aşılar uygulanmaya başladığından beri hastaneye yatış ve can kaybı oranı ne kadar azaldı farkında mısınız? Herkes aşı olduğunda bizi çok daha güzel günler karşılayacak. Lütfen, siz de aşınızı olun" dedi.


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