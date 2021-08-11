Tarkan'dan Akbelen Ormanı'ndaki çevre katliamına tepki: Rahat bırakın doğayı artık!
Sanatçı Tarkan 'Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık!' diyerek Limak ve IC Holding'in Akbelen'de yaptığı çevre katliamına tepki gösterdi. Ünlü sanatçı, sosyal medyadan direnişe destek videosu ve imza kampanyası paylaştı.
Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen linyit maden ocağına karşı bölge halkının nöbet eylemi yangınlara rağmen 25 gündür devam ediyor.
Son olarak Milas'ta Akbelen Ormanı’nda yangın önleme bahanesiyle yaklaşık 100 ağaç kesilirken, gece saatlerinde jandarma direniş alanında nöbet tutan halkı zorla çıkardı.
Günlerce orman yangınıyla boğuşan Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda kömür ocağı açmak amacıyla ağaçların katledilmesine karşı çıkan İkizköy’de gece yarısı jandarmanın müdahalesiyle nöbet alanından çıkarılan köylüler ve çevreciler ile jandarma arasında gergin bekleyiş sürerken; Milas- Ören karayolunun üzerinde yaklaşık 200 jandarma tarafından önleri kesilen köylü ve çevrecilere de destek büyüyor.
TARKAN: RAHAT BIRAKIN DOĞAYI ARTIK!
Direnen köylülere bir destek de sanatçı Tarkan'dan geldi. Tarkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Limak ve IC Holding'in Akbelen Ormanı'nda yaptığı çevre katliamına tepki gösterdi.
Sanatçı Tarkan, "Rant peşindeki doğa katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık!" ifadeleriyle direnişe destek videosu ve imza kampanyası paylaştı.
Rant peşindeki doğa katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor.— Tarkan (@tarkan) August 10, 2021
Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor.
Rahat bırakın doğayı artık.
Uyanın artık! #AkbelenOrmanınıTerketmiyoruz https://t.co/QUi8SNlQnp. pic.twitter.com/T6g8WF8w8M
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