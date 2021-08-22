Şahan Gökbakar'dan iktidara 'aşı' göndermesi
Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere ve okul personeline aşı zorunluluğu gelmemesini Kültür ve Turizm Bakanklığı tarafından başlatılan "Enjoy I'm vaccined" kampanyası üzerinden eleştirdi.
Son günlerde orman yangınlarında verdiği mücadele ve yaptığı yayınlarla gündeme gelen Şahan Gökbakar, bu kez de okula başlayacak öğrenciler için bir paylaşımda bulundu.
Gökbakar yaptığı paylaşımda, öğretmen ve okul personeline aşı zorunluluğu gelmemesini eleştirdi.
Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı herkesin tepkisini çekecek bir "Enjoy I'm vaccined" videosu hazırlamış ve gelecek olan turistlere, Türk turizm çalışanlarının aşılandığını göstermişti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" demişti.
Gökbakar, Bakanlığın tepki çeken videosuna ve Çavuşoğlu'nun sözlerine değinerek çocukların, turistlerden daha az değere sahip olup olmadığını sorguladı.
"MANTIKLI BİR CEVAP BULAMADIM"
Instagram hesabından paylaştığı videoda aklındaki soruları yönelten Gökbakar, şu ifadeleri kullandı;
"Turizm sezonuna başlarken ülkemize gelecek olan turistler kendisini güvende hissetsinler diye onlarla temas edecek olan tüm turizm çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti. Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız tarafından dillendirmiş ardından da 'Enjoy I'm vaccined' adlı kampanyayla duyurulmuştu. Şimdi eğitim sezonu açılıyor ve çocuklarımızla belki de günde 7-8 saat kapalı ortamda temas edecek olan öğretmenler ve okul personelleri için aşı zorunluluğu getirilmedi. Ama beraberinde akıllara çeşitli sorular geldi.
Bunlardan birincisi; acaba biz turistlere verdiğimiz değeri kendi çocuklarımıza vermiyor muyuz, veya bizim çocuklarımız turistler kadar kıymet ve özeni hak etmiyor mu? Bu sorulara mantıklı bir cevap bulamadım."
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