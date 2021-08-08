Şahan Gökbakar'dan uyarı: Sakın bu oyunlara düşmeyin!
Marmaris'te çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden ve ekiplere destek veren Şahan Gökbakar, adını kullanıp insanlardan para toplayanlara karşı takipçilerini uyardı. Bu kişiler hakkında dava açacağını söyleyen ünlü komedyen, "Sakın bu oyunlara düşmeyin, her türlü musibet olabilir. Gereken hukuki işlemler başlatılıyor" diye konuştu.
Türkiye, 28 Temmuz’dan bu yana farklı bölgelerde çıkan orman
yangınlarıyla boğuşuyor. Marmaris'in, Turgut ve Selimiye mahalleleri arasında
çıkan yangını söndürmek için ekiplerle birlikte müdahalelerde bulunan ünlü
komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde bölgedeki alevleri söndürdüklerini
belirtmişti.
Marmaris'teki son durumu sık sık takipçileriyle paylaşan
oyuncu, bu kez sevenlerini uyardı. Gökbakar, adını kullanıp insanlardan para
toplayanlara karşı sosyal medyada hesabından 'uyarı' videosu yayınladı. Bu
kişiler hakkında dava açacağını söyleyen Gökbakar, "Gereken hukuki
işlemler başlatılıyor, merak etmeyin" mesajını paylaştı.
"LÜTFEN BUNLARA İTİBAR ETMEYİN"
"Çok kısa bir uyarı videosudur bu. Benim sekreterim ve
asistanım olduğunu iddia eden kim olursa olsun itibar etmeyin" diyen
Gökbakar, "Çeşitli yardım kampanyaları, anket ve para topluyoruz gibi
durumlar yaratmaya çalışıyorlar. Sakın bu oyunlara düşmeyin. Her türlü musibet
olabilir. Benim adımı kullanarak birçok insanı mağdur edebilecek bir
organizasyon olabilir. Yangının ilk gününden beri pek çok sanatçı arkadaşımız
dostumuz beni arayıp ne yapabileceklerini soruyor" dedi.
"Her şeyin sırası gelecek. Şu yangınlar bitsin
'görüşeceğiz' dedim. Oyuncu ve müzisyen arkadaşlarla bir yardım organizasyonu
yapacağız" diyen komedyen, "Kendi adımıza buralardaki insanlara
dokunmaya çalışacağız. Biz bu konuda kendimiz bir adım atacağız. Benim ve diğer
sanatçı arkadaşlarımızın adını kullanarak size sosyal medya üzerinden mesaj
yollayanlara inanmayın. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Seygiyle kalın"
açıklamasında bulundu.
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