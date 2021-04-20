Sahte basın kartı düzenleyip, kısıtlamaları deldiler

20 Nisan 2021 Salı, 13:01

Alınan bilgiye göre, sahte basın kartı sahiplerinin kısıtlama engeline takılmadan serbestçe dolaşabilmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından verilen basın kartının sahtesi ile polis kontrollerinde ceza almaktan kurtulduğu öğrenildi.

Sahte kartları nasıl temin ettikleri belirlenemeyen kişilerin temin ettikleri kartlar için bin 500-2 bin TL arasında bir ücret ödedikleri de tespit edilirken, basın kartının mevcut kartlarla aynı olması ve arkasında imza kısmında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un bile imzasını taklit edildiği belirlendi. Sahte sarı basın kartını hazırlayanlar ve temin edenler ile ilgili savcılıkça inceleme başlatıldığı öğrenildi.