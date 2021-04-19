Sadece basın kartı taşıyan gazetecilerin aşılanmasına tepki

19 Nisan 2021 Pazartesi, 18:07

Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 20 milyon kişiye Covid-19 aşısı yapıldı. Gazeteciler de geçtiğimiz günlerde öncelikli aşı hakkını elde etti. Fakat sadece 212 Sayılı Basın İş Yasası kapsamında çalışan ve Turkuaz basın kartı olan isimler aşılandı. Türkiye’de, bu sigorta kapsamında çalışmayan, sokakta haber izleyen, bu haktan faydalanmayan binlerce gazeteci var.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto da bu eşitsizliğin giderilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben bir mektup kaleme aldı.

'TÜRKİYE'DE GAZETECİLİK ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYOR'

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ile hem mektubun içeriğini hem de turkuaz basın kartı sahibi olmayan gazetecilerin durumunu konuştuk. Güneş, ''Virüs salgını başladığından bu yana gazeteciler çok zor zamanlardan geçtiler. Türkiye'de gazetecilik, zor zamanlardan geçiyordu, işsizlik, otosansür. Meslektaşlarımızın önündeki en önemli problemler de gözaltılar, tutuklamalar varken bunun üzerine bir de virüs salgını geldi ve gazeteciler kalabalıklarda, hastanelerde, yoğun bakımlarda çalışma yapmaya devam ettiler. Aşı olduğu zaman gazetecilere öncelik sağlanması konusunda talepler geldi ama ilkesel olarak etik olarak bu kadar çok herkesin hassas olduğu bir dönemde, böyle bir talepte bulunmak meslek örgütümüz açısından uygun olmadı. Çünkü siyasetçilerin, bir takım iş insanlarının aşıyla ilgili bir takım öncelik elde etmek için yaptıkları halkın nezdinde çok kırıcı, incitici bir yaklaşıma neden oldu. Cemiyet Başkanımız da Şubat ayı içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir mektup yazdı. Sahada öncelikli olarak çalışan, kalabalıklara giren, yoğun bakımlarda görev yapan gazetecilerin aşılanmasına öncelik verilmesini talep etti. Gazetecilerin Amerika'da, Avrupa'da aşı olduklarını biliyoruz. Bu talebimizi dile getirdik. Daha sonra ikili diyaloglarla da konuyu daha anlaşır kılmaya çalıştık'' dedi.

'KART VERİLMEYEN ÇOK SAYIDA GAZETECİ VAR'

Güneş, ''Ellerindeki gazetecilerle ilgili somut liste basın kartı olduğu için İletişim Başkanlığı’ndan alınan listeyle bize bildirildi. Bu listeyle çalışıyoruz denildi. Ama biz özellikle eşitliğin çok önemli olduğunun altını çizdik. Basın kartı alamayan da birçok gazeteci var, İletişim Başkanlığı’nın kartını vermediği birçok gazeteci var. Basın Yasası’yla çalışıyor olsa bile meslektaşlarımıza da mutlaka verilmesini talep ettik ve Başkanımız Turgay Olcay'ın açıklamasında da eşitsizlik olmaması gerektiğini ve sahada aktif çalışan basın kartı basın olsun, olmasın tüm gazetecilerin aşılanması talebini ilettik. Şimdi sevinerek gördük. Basın kartlı gazetecilerin aşılanması birinci aşılaması muhtemelen tamamlandı diye tahmin ediyoruz. Basın kartı olmayan ama Basın İş Yasası olan gazetecilere de bu anlamda aşı yapılmaya başlandı. Bizim öğrendiğimize göre gazetelerden de bu olayların ardından, bakanlığın elinde olmayan gazeteciler için de muhtemelen gazetelerden, televizyon kuruluşlarından listeler alınacak ve gazetecilerin de aşılanması için olanak yaratılacak. Aşı kavramı eşitlik ilkesiyle olmadığı zaman çok incitici. Kronik sağlık problemi olanlara da yeni aşı uygulanmaya başlandı. Sonunda gazeteciler de halkın haber alma hakkı için görev yapıyor. Burada bir talebimiz asla bir suiistimal değil, salgın sürecinin nasıl yönetildiğini haberleştirebilmek için de meslektaşlarımızın aşılanmaya ihtiyacı var. Talebimizi bu yönde gerçekleştirdik'' ifadelerini kullandı.



