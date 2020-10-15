Sahte içki Sayıştay raporlarında
2019 yılı Sayıştay raporuna göre, sahte içki ile ilgili gerekli uyarılar yapılmasına rağmen yetkililer önlem almadı.
Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı Sayıştay raporuna göre, sahte içki ile mücadele kapsamında kontrolle yetersiz, alkolden alınan vergiler ise kayıp durumda.
Halk TV’ye konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştayın raporlarla uyardığını ancak ölümlerin göz göre göre geldiğini söyledi.
Etil alkol kullanımına dikkat çeken Yavuzyılmaz şöyle devam etti:
“Piyasanın fiili ihtiyacı 1,5 milyon litre olduğu bilinirken 2019 yılı satış miktarı 6 milyon litreye ulaştı. Yani piyasada 4,5 milyon litre etil alkol şu anda sahte içki kullanımının yapıldığına işaret ediyor. Eldeki bu miktardaki etil alkolleyse piyasaya 20 milyon litre sahte içki sürülüyor.”
DEVLETİN KAYBI 1,56 MİLYAR TL
Sayıştay’ın raporuna göre, sadece ÖTV (özel tüketim vergisi) kaybı 2019 yılı itibarı ile 1.56 milyar TL…
Devletin uğradığı zarara dikkat çeken CHP Zonguldak milletvekili Yavuzyılmaz şunları söyledi:
“Vatandaşımızın sahte içki kullanımına itildiği için, vergiler çok yüksek olduğu için bunun bedelini canıyla ödüyor. Aynı zamanda da devlet vergiyi tahsil edemediği için devlet kurumları zarar ediyor.”
SAYIŞTAY: GEREKLİ TEDBİRLER ALINMADI
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görevleri arasında; tütün, tütün mamülleri ve alkol piyasasında maliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini incelemek ve denetlemek, yasa dışı ticareti önleyecek tedbirleri almak var.
Ancak 2019 Sayıştay raporuna göre, tütün ve alkol piyasasındaki denetleme ve inceleme görevini yapacak personel altyapısı oluşturulmadığını belirten Yavuzyılmaz şöyle devam etti:
“Hükümet alkol piyasasındaki denetleme görevini yeterince yapmadığı ve çok yüksel vergiler koyduğu için vatandaşlarımız adeta sahte içkinin kucağına itilmektedir.”
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