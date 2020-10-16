Sahte içkiden ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi
İzmir'de bir kişi daha metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
İzmir'in Foça ilçesinden metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün yaşamını yitirdi.
Böylece, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Son can kaybıyla yurt genelinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
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