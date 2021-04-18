Sahte polislere operasyon düzenlendi
İstanbul'da kendilerine polis süsü vererek 10 farklı kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık anları kameralara yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul genelinde son bir ay içerisinde gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İddiaya göre Davut M.(34), Javad J.(31), Nadir H.(34), Sara C.(27), Nergiz H.(49) ve Yasin H.(30)'nin sahte polis kimliği taşıdıkları, evine gittikleri vatandaşlara "Evinizi aramamız gerekli, terör örgütü listesinde adınız var" diyerek eşya aldıkları öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin otomobile binerek vatandaşlara kimlik kontrolü yaptığı, sonrasında kimliklerini geri vermek için nakit para ödemelerini istediği, şüphelilerin 10 farklı olayda toplam 1 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR
Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliler eş zamanlı operasyonla kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Javad J'nin gözaltına alınırken polis memurlarına bıçak çektiği, daha sonra etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA
Şüphelilerin bir grup vatandaşı dolandırma anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Beyaz bir otomobilin içerisinde bekleyen şüpheliler, yanlarına çağırdığı 3 kişiye polis kimliği gösteriyorlar. Sonrasında kişilerin kimliklerini toplayarak kontrol eden sahte polisler, kimliklerini geri vermek için para talep ediyorlar.
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