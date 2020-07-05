Sakarya Valisi: Patlamanın yaşandığı fabrikada denetim eksikliği yok

05 Temmuz 2020 Pazar, 13:24

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaldırım, " 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" bilgisini paylaştı.

Fabrikadaki patlamada yaralı olarak kurtulan işçilerden Kesiban Yolcu mallarda ısınma olduğunu belirterek, "Isınma olmaması gereken bir şey, uyardık ama dinlemediler" demişti.