Sakarya'da ikinci havai fişek faciası: 3 şehit, 6 yaralı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 11:57

Sakarya Hendek’te geçen hafta havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlamamış havai fişekler ve diğer patlayıcılar, kamyonla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi.

Kontrollü patlama için askerler de bölgede bulunurken, bu sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker şehit olurken, 6 kişi yaralandı.

Bölgeye gelen ekipler, yaralanan kişileri Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırdı. Patlamanın olduğu bölgede kamyondan geriye enkaz yığının kaldığı görüldü. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.





"3 ŞEHİT, 6 YARALI"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır"

SOYLU BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği öğrenildi.

"PATLAYICILARIN 15 GÜN SOĞUTULMASI GEREKİYORDU"

CNN Türk yayınına katılan Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan, daha önce patlama alanında yer alan patlayıcıların imha edilmesi için 15 gün boyunca soğutma işleminden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Soğutma işleminin yalnızca su ile de değil köpük benzeri malzemeler kullanılarak yapılması gerektiğini açıklayan Kaptan, burada bu işlemin yapılmadığını söyledi.

TAŞKISIĞI MUHTARI: TAŞ OCAĞINA BÖLGESİNDE PATLAMA YAPILACAKTI

Patlamanın gerçekleştiği yer olan Taşkısığı Mahallesi’nin Muhtarı Muharrem Bektaş, olay öncesinde jandarmanın kontrollü patlama yapılacağını duyurduğunu ve halkı uyardıklarını söyledi. Orman içinde daha önce taş ocağı açılan ancak artık kullanılmayan bölgede kontrollü patlama yapılmak istendiğini, olay yerine gittiklerinde malzemeyi taşıyan aracın parçalandığını ve yaralı asker ve siviller gördüklerini belirten Bektaş, çok sayıda ambulansın olay yerine geldiğini anlattı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.