Sakarya'da şiddetli patlama: Yaralı asker ve siviller var
Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.
Adapazarı'nda Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.
Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- İddia uğruna canından oldu
- Bu haykırış katliamın özeti gibi...
- Kan donduran olay! Hastaneye böyle geldi
- Yer: Rize... Sinirini böyle çıkardı!
- Burada ilk defa size söylüyorum deyip uyardı!
- CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken detay
- Meclis'te ortalık karıştı... Bağırma lan!
- Şile'de korkunç an!
- Kovaladığı babun az daha canından ediyordu!
- Antalya'da 2 polisi yaralayan saldırgan böyle vuruldu!