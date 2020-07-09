Sakarya'da şiddetli patlama: Yaralı asker ve siviller var

09 Temmuz 2020 Perşembe, 11:57

Adapazarı'nda Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.

Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.

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