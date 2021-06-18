Saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

18 Haziran 2021 Cuma, 18:00

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve avukatı geçtiğimiz günlerde Didim’de ikiz kuleler olarak bilinen kaçak yapıların sahipleri tarafından beyzbol sopaları ve demir sopalarla saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından tedavi altına alınan Başkan Atabay’ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Atabay, bugün sabah saatlerinde burun kanaması, baş dönmesi ve mide bulantısı artınca hastaneye kaldırıldı. Atabay’ın burnunda kırık olduğu öğrenildi.

Atabay’ın tedavisi devam ediyor.