Saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz günlerde beyzbol sopalı saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; burun kanaması, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve avukatı geçtiğimiz günlerde Didim’de ikiz kuleler olarak bilinen kaçak yapıların sahipleri tarafından beyzbol sopaları ve demir sopalarla saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından tedavi altına alınan Başkan Atabay’ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Atabay, bugün sabah saatlerinde burun kanaması, baş dönmesi ve mide bulantısı artınca hastaneye kaldırıldı. Atabay’ın burnunda kırık olduğu öğrenildi.
Atabay’ın tedavisi devam ediyor.
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