Saldırıya uğrayan sağlık emekçilerine Fahrettin Koca'dan ziyaret
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan sağlık emekçilerini ziyaret etti.
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının sağlık emekçilerine saldırdığı görüntüler tepki çekti. Sağlık emekçilerinin barikat kurarak canlarını zor kurtardığı görüntülerin ardından Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.
Bakan Koca, burada yaşanan olayla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Koca, saldırı girişimi sırasında barikat kuran sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek, sohbet etti.
'KONUNUN TAKİBİNDE KARARLIYIZ'
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız" dedi.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri yaşamını yitirdi. Bunun üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık emekçilerine saldırdı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtardı.
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