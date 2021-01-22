Uğuroğlu'ndan açıkça ilan: "Öldürülürsek birinci derecede sorumlusu Bahçeli ve Soylu'dur"

22 Ocak 2021 Cuma, 14:28

Ankara’da saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ yazarlarına dönük bir saldırı daha olursa bundan İçişleri Bakanı Soylu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sorumlu olacağını söyledi.



Kendisine yönelik saldırıyla ilgili "Saldırıların müsebbibi Bahçeli'nin ilanıdır!.." başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Uğuroğlu, İçişleri Bakanı Soylu’nun gerekli koruma önlemleri almadığına dikkat çekti.

Orhan Uğuroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Orhan Uğuroğlu'na saygı duymuyorum. Bizim hareketin delileri çoktur. Kontrol edemeyiz" diyerek tehdide devam ettiği belirtip "Türkiye'de her siyasetçi, her gazeteci çok iyi bilir ki; MHP'de Bahçeli'den habersiz yaprak kıpırdamaz, kuş uçmaz…Tek bir ülkücü Bahçeli'den habersiz adım atamaz…Tek bir yönetici açıklama yapamaz…" diye yazdı.

"Değerli okurlarım, eğer bana veya Yeniçağ yazarlarına bir kez daha saldırı olursa, hatta öldürülecek olursak buradan açıkça çok net ilan ediyorum ki birinci derece sorumluları; Devlet Bahçeli'dir, Semih Yalçın'dır" diyen Uğuroğlu, son olarak da "Ve bana herhangi bir saldırı daha yapılırsa birinci derece sorumlusu gerekli güvenlik önlemlerini almayan; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur…" ifadelerini kullandı.