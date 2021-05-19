Salep soğanı toplarken yakalandılar: 4 kişiye tam 321 bin TL ceza
Bolu'da salep soğanlarını toplarken yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 321 bin 860 lira para cezası kesildi.
Bolu'da Mengen ilçesine bağlı Teberikler köyünde 4 kişinin kaçak yollarla salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Bölgeye düzenlenen operasyonda Bartın ve Kastamonu’dan geldiği belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere, toplam 321 bin 860 bin TL idari para cezası uygulanırken, topladıkları 5 kilo salep soğanına el konuldu.
Ekipler, ele geçirilen salep soğanlarını yeniden toplandığı bölgeye ekti.
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