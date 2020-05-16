Salgın, işsizlik, vergiler: Dünya çapında protestolar büyüyor

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:49

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kuracağı koalisyona karşı gösteriler devam ediyor.

'NETANYAHU İSTİFA'

Netanyahu ve Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına karşı çıkan göstericiler, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde protesto için toplandı. Çok sayıda farklı grubun ortaklaşa düzenlediği gösteride, Netanyahu'nun fotoğrafının yer aldığı 'suç bakanı' yazılı pankartın yanı sıra sık sık hükümeti istifaya çağıran sloganlar atıldı.

Protestoya destek veren Hely Michael isimli yurttaş, "Ülkede bir milyondan fazla işsiz var. Her beş işçiden biri işsiz. (Hükümet) Sadece kendi maaşlarını artırıyorlar ve bu gerçekten çok üzüntü verici. Sadece kendilerini zengin etmeye çalışıyorlar. Netanyahu bugünlerde mahkemeye çıkmak istemiyor, ileride başka bir isteği olacak" diye konuştu.

GÖÇMENLER EYLEMDE

Hindistan'da sokağa çıkma yasağından ötürü evlerine dönemeyen binlerce göçmen işçi, Maharaştra ile Madya Pradeş eyaletlerinin sınırında protesto gösterisi düzenledi.

Maharaştra yönetimince eyalet sınırına kadar taşınan göçmen işçiler, dünden bu yana Madya Pradeş yönetimi tarafından kendilerini taşıması için gönderilecek araçları bekledi.

Ülkede, 25 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında toplu ulaşımın olmaması nedeniyle göçmen işçiler yollara düştü. Hükümet tarafından göçmen işçilerin evlerine dönebilmesi için ayarlanan tren ve otobüs seferleri yetersiz kaldı.

SOKAĞA ÇIKTILAR

İspanya'da koalisyon hükümetinin Covid-19 salgınıyla mücadelede aldığı kararları protesto etmek için başkent Madrid sokaklarında gösteri düzenlendi. Madrid'in Salamanca ve Aravaca mahallerinde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı. İspanya bayrakları taşıyan grubun ülkedeki OHAL'e rağmen gösteri yapması dikkati çekerken, yoğun güvenlik önlemi alan polis, sokaklardaki kalabalığa müdahale etmedi.

SEÇİM TEPKİSİ

Bolivya'da ABD destekli ordu müdahalesiyle göreve getirilen Jeanine Anez liderliğindeki geçici hükümetin seçimleri erteleme hamleleri ülkede protesto gösterilerine neden oldu. Ülkedeki son seçim anketlerinde, hedef alınan eski Devlet Başkanı Evo Morales'in partisi Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) öne çıktığı bilinirken ülke yurttaşları derhal seçim çağrısında bulundu. Başta El Alto, Cochabamba ve La Paz olmak üzere pek çok şehirde göstericiler, Devlet Başkanı Jeanine Anez’in görevden alınmasını istedi. Tencere ve tavalarla protesto gösterileri düzenleyen halk, 'Seçimler hemen şimdi’ ve ‘Anez dışarı' sloganları attı.

'NAKBA' ANILDI

Filistinliler, 15 Mayıs 1948’de 760 bin kişinin sürüldüğü Nakba Günü anısına protesto gösterileri düzenledi. Doğu Kudüs, Ramallah, Gazze’de düzenlenen protesto gösterilerine İsrail askerleri sert müdahalede bulundu. Filistinliler, İsrail askerlerinin saldırılarına tepki gösterdi. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Filistinliler, İsrail’in kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1948’in ertesi gününü ‘el Nakba’, yani ‘Felaket’ günü olarak her yıl dünyada protesto ediyor.

Birgün