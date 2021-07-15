Salgında tablo kötüleşiyor

15 Temmuz 2021 Perşembe, 09:11

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı önceki gün, 22 Haziran’dan bu yana ilk kez 6 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 13 Temmuz’da yurt genelinde 6 bin 285 vaka tespit edildi. Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı iller ise aşılama oranlarının düşük olduğu Siirt, Ağrı, Hakkâri, Van ile turizm kenti Antalya oldu.

Öte yandan Delta varyantı yayılmaya devam ediyor. Resmi verilere göre 36 ilde 750 civarında vaka var. Uzmanlar, Türkiye’de bu varyantın kısa sürede baskın hale geleceğini, aşılamanın hızlandırılması gerektiğini söylüyor. Yeni bir pik yaşanabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, buna karşın ülkede salgın bitmiş gibi bir hava yaratıldığını, bunun doğru olmadığını vurguluyor.

‘BAYRAMDAN SONRA DELTA BASKIN OLACAK’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Akova, “AB ülkelerinde ağustos başından itibaren Delta varyantının artık baskın hale geleceği bildiriliyor. Türkiye için de durum farklı değil. Bayramdan sonra Delta varyantının ülkemizde de baskın hale geleceğini tahmin ediyoruz” dedi.

1 Temmuz’da kısıtlamaların tamamen kalkmasıyla birlikte yurttaşların maske, mesafe vb. kişisel korunma önlemlerini bıraktığına dikkat çeken Akova, bu tutumun çok tehlikeli olduğunu vurguladı: “Sanki pandemi öncesi dönemdeymişiz gibi, maske kullanımı minimumda, kalabalıklar korkunç düzeyde, yurtdışından özellikle Delta virüs salgını olduğu bilinen ülkelerden (başta Rusya olmak üzere) çok sayıda turist geliyor. O turistlerin olduğu turizm bölgelerinde de maske kullanımı neredeyse yok, kapalı ortamlarda önlemlere dikkat edilmiyor."

Bilimsel kanıtlara göre hastalığa karşı en etkili yöntemin halen maske ve diğer korunma önlemleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Akova, “Siz kendinizi

korumaya devam etmediğiniz sürece, şu andaki aşılarla ne kadar aşılanırsanız aşılanın, yüzde 100 koruma söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

'AĞUSTOSTA YENİ BİR DALGA GELEBİLİR'

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç da BirGün’e yaptığı açıklamada, “Tablo hiç iç açıcı durumda değil” değerlendirmesinde bulundu. Delta varyantının bulaşıcılık oranının normal virüse göre 2 veya 3 kat daha fazla olduğunu, 1 kişinin 6 kişiye virüs bulaştırabildiğini belirten Kılıç, özellikle aşısız gençlerde ve çocuklarda bu varyantın daha çok görüldüğü bilgisini verdi.

Bu kötü gidişe rağmen önlemlerin neredeyse tamamen kaldırıldığına dikkat çeken Kılıç, “Böyle giderse büyük olasılıkla ağustos ayının ortasında ya da sonuna doğru yeni bir dalgayla karşı karşıya kalabiliriz” diye konuştu.

Aşılamanın bir türlü arzu edilen düzeye gelemediğini belirten Kılıç, “Yüzde 61 oranındaki aşılama oranının bir an önce yüzde 80 seviyesine çıkması gerekiyor. Ancak aşı tereddüdüne karşı bakanlık etkin bir propaganda yürütmüyor. Aşıların etkinliğiyle ilgili verilerin açıklanmayışı da insanlarda şüphe uyandırıyor” dedi.

Aşılama oranlarında ortaya çıkan bölgesel eşitsizliklere de dikkat çeken Dr. Güray Kılıç, oranların çok düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu’da özel bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. Kılıç, “Bakanlığı daha şeffaf olmaya, aşı konusunda daha etkin kampanyalar üretmeye, önlemlere uyulması konusunda daha uyarıcı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Birgün)