Saman fiyatları hem satıcıyı hem de alıcıyı vurdu

01 Eylül 2021 Çarşamba, 11:19

Diyarbakır, Urfa ve Mardin gibi illerden saman getiren kamyoncular, Kars Saman Pazarında alıcı bekliyor. Bazıları istediği fiyata alıcı bulmaya çalışırken günlerce kamyonda yatıp kalkıyor. Kamyoncuların bir derdi de daha çok saman getirmek için sınır aşan yükleme yaptıkları için kesilen cezalar.

Saman pazarında ise sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Bazı besiciler yetiştirdiği hayvanları saman karşılığı vererek takas pazarlığına giriyor. Arabulucuların da araya girmesiyle anlaşma sağlandığında alışveriş de tamamlanıyor.

Urfa’nın Siverek ilçesinden saman getiren Sinan İnce, 10 gündür Kars’ta olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Alıcıya göre pahalı, bize göre ucuz. İlk başlarda bu seneye göre biraz pahalıydı ama çok yerde kuraklık vardı. Kamyoncunun derdi başka, hayvancılık yapanın derdi başka. Onların derdi saman, almakla feryat ediyorlar. Bizimki trafikle, satmakla feryadımız var. Ne olacak belli değil bakalım. Saman fiyatlarla 900 ile bin lira arası değişiyor, binin üzerinde de değişiyor yani.”

Diyarbakır’dan gelen ve üç gündür Kars’ta olduğunu anlatan Ömer Aslan da şunları söyledi:

“Genel olarak buğday samanı var. Buğday samanı satıyoruz. Fiyatlar abinin dediği gibi 900-bin lira arasında gidiyor. Ucuz olması için fazla yüklemeye çalışıyoruz. Biz fazla yükledikçe cezalar yiyoruz. Oradan bir yakınıyoruz yani. Bizde satışlar aslında güzel de söz tutmamazlık olayı bazen oluyor. Nasıl; ‘Abi aldım, gel, boşalt’ diyorlar, gittiğimizde ise ‘para yok’ sorunları yaşıyoruz böyle. ‘Bugün’, ‘yarın’ oluyor. Orada biraz sıkıntı yaşıyoruz tabii.

Bu işi yapman için her şeyin sıfır olması lazım ki masraf çıkarmasın. Masraf çıkardı mı üç dört günlük uykusuzluk halin gidiyor yani. Bir lastiğin patladı mı, tamam senin o emeğin boşa gitti. Onun için her şeyinin sıfır ve tam teçhizatlı olması gerekir. Ben ve şoförüm iki kişi geldik. Çok masrafımız oldu bugün de. Satamadığımız zaman bizler de mahcup oluyoruz.”