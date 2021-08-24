Samet Aybaba: “Belhanda, performansından memnun değil”

24 Ağustos 2021 Salı, 21:09

Mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri’nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Konyaspor maçına çalıştı. Aybaba, antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı Konyaspor’u değerlendirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.



Antrenman öncesi konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, her maçın zor olduğunu ve takıma katılan bütün oyuncuların performansını yükseltmek için çalıştıklarını söyleyerek, “Her maç zor. Oyun kalitesini yükseltmek istiyoruz. Rakipte bunlar yıldız oyuncular aldılar ne kadar iyi oynarsam benim bir hikayem olur diye düşünüyor.

Daha çok koşuyor, daha çok istiyor. Önemli olan rakibin düşündüklerini bizimde yapmamız. Oyuncularımızla konuşuyoruz, bizde daha çok koşacağız, daha çok isteyeceğiz ve kalitemizle maçları kazanmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“YENİ BİR TAKIMIZ, SALLANTILAR OLACAKTIR”

Kazandıkça takımdaşlık duygusunun daha da artacağını belirten Samet Aybaba, “Kayserispor maçı bizim için gel-git. O takımların hepsi lige devam eden takımlar ama biz yeni bir takımız. Zaman içerisinde performansları eksik olan arkadaşlarda yükselecek ve onlar yükselince iyi bir takım görüntüsü ortaya çıkacak.

Oyuncularla da gerçekten daha çok koşmaları ve istemeleri gerektiğine inandılar. Çok başındayız daha. Yeni bir takımız. İyi oynadığımız Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları var. Takım sallanacaktır. Çünkü tam bir şeyleri anlayabilmeleri mümkün değil. Kazandıkça daha çok hızlandırır." ifadelerini kullandı.

"AKİNTOLA 8-10 HAFTA SAHALARDAN UZAK"

Babajide Akintola’nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Aybaba, “Doktor arkadaşımız bize 8-10 hafta diyor ama nasıl hızlanır bilmiyoruz. Çeşitli şeyler deneyecekler ve hızlandırmaya çalışacaklar. Kasığında ki bir tendon bağında yırtık var diyorlar. Bazı mevkilerde eksiğiz. Akintola’da eksik olduğumuz mevkilerdeki en iyi oyuncumuzdu ama olsun başka arkadaşlarda var” diye konuştu.

“İNSANLARIN GÖRDÜĞÜ ŞEYİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ”

Kayserispor maçı sonrası Belhanda ve Mario Balotelli hakkında yaptığı açıklamaların gündem olmasını değerlendiren Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Niye gündem olduğunu anlayamıyorum.

Artık futboldan anlamaz oldum. Saha içerisi performansıyla ilgili sorulan bir soruya, ‘Şimdilik o arkadaşların performansı yeterli değil’ dedim. Herkesin ortasında oynanan bir oyun. Herkes bunu görüyor. İnsanların gördüğü şeyi nasıl değiştirebilirsiniz. Eğer ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü görüp söyleyemiyorsam o zaman beni atın gitsin, futbolun dışına çıkarın” ifadelerini kullandı.

“BELHANDA, PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL”

Belhanda’nın da kendi performansını beğenmediğini vurgulayan Aybaba, “Belhanda ile de görüştüm. Oda memnun değil kendisinden. ‘Haklısınız hocam’ diyor. Bunları toparlayacağız.

Arkadaşlıklarını, takımdaşlıklarını geliştireceğiz. Daha çok performans almak için ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Hepsi de aynı fikirde ama nedense doğru söylenen şeyler gündem oluyor, söylenmeyen şeyler gündem olmuyor bu ülkede” dedi.

