Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin seyirci alınabilir

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:04

Times gazetesinde yer alan haberde, 29 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi finali için 25 bin seyircinin alınabileceği belirtildi. 26 Mayıs'taki Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak Polonya'nın Gdansk şehrindeki gibi aşı veya negatif koronavirüs test sonucu istenebileceği ifade edildi.

ŞEHİR DEĞİŞİKLİ PLANLANMIYOR

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde dün Manchester City'nin Paris Saint Germain'i elemesi sonrasında bugün Chelsea de tur atlarsa finalde iki İngiliz takımı mücadele edecek. Böyle bir durumun yaşanması halinde İstanbul'un finale ev sahipliği yapmaya devam edeceği ifade edilirken şehir deşikliğinin düşünülmediği kaydedildi.

4 BİNDEN FAZLA BİLET TAKIMLARA

Finale kalacak takımlara 4 binden fazla biletin dağıtılacağı ifade edilirken, kalan biletlerin organizasyon komitesine, UEFA'ya, ticari ortaklara ve yayıncılara tahsis edileceği belirtildi.