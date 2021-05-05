Manchester City, final biletini iki golle aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Paris Saint-Germain'i 2-0 mağlup etti ve adını İstanbul'daki finale yazdırdı.
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i 2-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak olan finale adını yazdıran ilk ekip oldu. İngiliz ekibi, deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmıştı.
Maça iyi başlayan Manchester City, Riyad Mahrez’ın 11. dakikada bulduğu golle tabelayı açarken, yine Riyad Mahrez'in 63. dakikada attığı golle maça noktayı koydu.
Maçtan önce başlayan dolu yağışının uzun süre etkili olması, zeminin bir hayli bozulmasına ve sahanın bembeyaz olmasına yol açtı. Stat görevlilerinin uzun süren temizleme çalışmaları sonucu, saha zemini maç oynamak için uygun hale getirildi ve karşılaşma gecikme olmadan başladı.
Yarın oynanacak bir diğer yarı final maçında, saat 22:00’de Chelsea ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in evinde oynanan ilk maç, 1-1'lik eşitlikle sonlanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs 2021'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak.
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