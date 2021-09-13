Şampiyonlar Ligi'nde yeni top görücüye çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, bu sezon kullanılacak yeni topu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2021 Pazartesi, 13:22
Şampiyonlar Ligi'nde yeni top görücüye çıktı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynanacak top görücüye çıktı. 

Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, "Yeni sezon, yeni top" notu düşerek yeni sezondaki futbol topunu paylaştı.

İşte Şampiyonlar Ligi resmi hesabının paylaşımı:


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