Şampiyonlar Ligi'nde yeni top görücüye çıktı!
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, bu sezon kullanılacak yeni topu paylaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynanacak top görücüye çıktı.
Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, "Yeni sezon, yeni top" notu düşerek yeni sezondaki futbol topunu paylaştı.
İşte Şampiyonlar Ligi resmi hesabının paylaşımı:
New season, new starball #UCL | @adidasfootball pic.twitter.com/5zngqrUYLj— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 13, 2021
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