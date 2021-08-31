Samsun Anıt Park’taki el emeği ürünleri çarşısı boşaltılıyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Anıt Park’taki “Çarşı 1919”, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Valiliği’nin iki yıl önce kadınların üretimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Anıt Park’taki “Çarşı 1919”, Cumhuriyet Meydanı’nda ve Site Cami çevresinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışması gerekçesiyle boşaltılacak.
Kadınlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla karara tepki gösterdi. Kadınları el emeklerini sergileyebileceği “Çarşı 1919”, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı nedeniyle “Kadın Emeğine Dair Her şey” sloganıyla 29 Mart 2019 tarihinde Anıt Park’ta açılmıştı.
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