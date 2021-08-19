Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Samsun' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritada bir ilin daha Mavi olduğunu açıkladı. Bu haberle birlikte düşük riskli iller sayısı 34'e yükseldi.
Sağlık Bakannı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden düşük riskli il sayısının Samsun'un da renginin Mavi olmasıtyla birlikte 34'e yükseldiğini açıkladı.
"HARİTADA BİR ŞEHRİMİZ DAHA VAR"
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında "Samsun düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 34’e yükseldi" ifadelerini kullandı.
KAHRAMANMARAŞ ve AKSARAY’DA 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu illerimizin rengi Turuncu yerine Sarı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021
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