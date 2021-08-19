Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Samsun' açıklaması

Sağlık Bakannı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden düşük riskli il sayısının Samsun'un da renginin Mavi olmasıtyla birlikte 34'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında "Samsun düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 34’e yükseldi" ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ ve AKSARAY’DA 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu illerimizin rengi Turuncu yerine Sarı.