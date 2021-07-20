Samsun’da şaşkınlık yaratan atama: Şofördü, müdür yardımcısı oldu

20 Temmuz 2021 Salı, 02:00

Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç kurum içinde bazı atamalar yaptı. Atamalarda en çok dikkat çeken ise Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde şoför kadrosunda bulunan H.V’nin yapılan atamayla aynı hastaneye müdür yardımcısı yapılması oldu. Hastane personeli yapılan atamadan dolayı şaşkına döndü.

SAMSUN TABİB ODASI TEPKİ GÖSTERDİ

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, son yıllarca yapılan atamalarda liyakate değil de hangi siyasi partiye ve hangi sendikaya üye olduğuna bakıldığını öne sürerek “Bu atamada onlardan biri. Tamamen siyasi bir atama olarak düşünüyorum” diye konuştu.