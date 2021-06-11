Samsun Sağlık Müdürü Oruç açıkladı: Mavi ilçe sayısı 2 oldu

11 Haziran 2021 Cuma, 16:42

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Samsun'da vaka insidans hızının bu hafta 100 binde 55,6'dan 49,4'e gerileyerek düşüş eğrisi göstermeye devam ettiğini aktaran Oruç, bu gerileme sonucunda mavi ilçe sayısının ikiye yükseldiğini açıkladı.

İki haftadır sıfır vaka görülen Yakakent ilçesinden sonra Alaçam ilçesinde de mavi renge ulaşıldığına dikkati çeken Oruç, Ladik, Asarcık ve Alaçam ilçelerinde ise vakaların tekli sayılara indiğini anlattı.

Yakalanan başarıda halkın önlemlere uyumu kadar Covid-19 aşısının koruyucu gücünün her geçen gün daha fazla hissedilmesinin önemli etken olduğuna işaret eden Oruç, şöyle devam etti:

"Samsun'da adeta aşı seferberliği başlattık. Kamu ve özel hastanelerimiz, aile sağlığı, toplum sağlığı merkezlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde oluşturduğumuz 400'ün üzerinde aşı noktasında 800'e yakın görevlimizle aşı uygulaması yapıyoruz. Aşının bize kattığı bu koruyucu gücü tüm ilçelerimize yaymamız ve ilçelerimizin hepsini maviye taşımak için daha çok aşı yapmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından günbegün yeni aşı grupları aşı sıralamasına ekleniyor, aşı olma yaşı her geçen gün daha aşağıya doğru iniyor"

Oruç, BioNTech aşılarını da aile hekimliklerinde uygulamaya başladıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın tek yapması gereken, belirli dönemlerle aşı uygunluk durumlarını kontrol etmeleri. Aşı sıraları geldiğinde de hiç tereddüt etmeden randevularını alıp SinoVac, BioNtech ayrımı yapmadan aşılarını olmaları. Sosyal medya üzerinden duydukları sözlere değil, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri. Aşının etkinliğini daha rahat göstermesi için önlemlere özenle uymaya devam edelim. Maske, mesafe kurallarına uymaktan asla vazgeçmeyelim. İnşallah etkin aşı çalışması ve önlemlere uyum sayesinde nüfusumuzun büyük kısmını aşılayıp, eski güzel günlerimize en kısa zamanda ulaşacağız"