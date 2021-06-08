Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı arttı
Sağlık Bakanlığı, 8 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 44 oldu, 5 bin 836 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.
VAKA SAYISI ARTTI
Sağlık Bakanlığı’nın 7 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 495 hastayla birlikte 5 bin 647 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise 6 bin 609 kişi koronavirüse yakalandı.
Yine dün, 91 kişi hayatını kaybederken 6 bin 576 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 8 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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