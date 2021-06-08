Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı arttı

08 Haziran 2021 Salı, 18:27

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı bin 44 oldu, 5 bin 836 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.



VAKA SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 495 hastayla birlikte 5 bin 647 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise 6 bin 609 kişi koronavirüse yakalandı.

Yine dün, 91 kişi hayatını kaybederken 6 bin 576 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 8 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: