Samsun Valiliği’nden açıklama: Korona vakalı okullar karantina için kapatılacak

24 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Koronavirüsle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Valisi Dağlı, koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslı kişileri filasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmeyen kişiler hakkında, “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma” ve “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine” göre idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Vali Dağlı açıklamasında “Bir süredir Covid-19 testi pozitif çıkan bazı vatandaşlarımızın temaslı listesini filyasyon ekiplerimize eksik verdiği, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğiniz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirmeniz ve filyasyon ekiplerimize de temaslı listesini kimseyi atlamadan vermeniz salgınla mücadelede hayati önem taşıyor” dedi.



