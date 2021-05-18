Samsun'da Şehitlik Anıtı'ndan Atatürk’ün adı çıkarıldı

18 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Samsun Asri Mezarlık yerleşkesi içerisinde Samsun Belediyesi tarafından 1955 yılında yaptırılmış olan Şehitler Abidesi en son 2020 yılı ağustos ayında özel bir firmaya ihale edilerek bakıma alındı. Bakımı ve onarımı tamamlandıktan sonra anıttaki bayrak ve yazılar tekrar yerine bir süre konulmadı. Türk bayrağı ve Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri 18 Mart 2021’deki Şehitleri Anma Günü’nden birkaç gün önce tekrar yerine konuldu.

18 Nisan 1992’de Iğdır-Doğubeyazıt Karayolu’ndaki terör saldırısında 29 yaşında şehit olan Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı’nın ağabeyi Ayhan Hamlı, konuyu ilgili makamlara bildirmesine rağmen duyarsız kalındığını söyledi.